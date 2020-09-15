Ярмарка Art Paris: спасти искусство после пандемии

Отмененная, а затем проведенная онлайн, ярмарка Art Paris наконец состоялась — первая настоящая художественная выставка за последние полгода. Ярмарка, которую посетили 57 000 человек, представила работы около 900 художников.
Повлияли также и ограничения на международные поездки, что затруднило продажу за рубеж.
Самыми хрупкими, самыми ослабленными, по словам куратора Гаэля Шарбау, в этой экосистеме стали молодые художники, потому что они нуждаются в признании за пределами французской художественной сцены.
Чтобы поддержать этих перспективных художников и новые галереи, Art Paris создала пространство под названием "Потенциал", где свои картины и скульптуры выставили 14 галерей.
Среди них была венесуэльско-бразильская художница Роза Мария Унда Суки. Большая часть ее работ сосредоточена на повседневной жизни и доме. Каждая картина показывает разное настроение - от любви до грусти. Последняя из серии изначально была о веселье, но в конечном итоге - о черном юморе и самоизоляции.
Хотя Art Paris — это художественная ярмарка, где цель состоит в том, чтобы продавать искусство, она больше похожа на выставку с сильной редакторской составляющей.
Основное место на ярмарке было отведено французской сцене и ее "уникальным и универсальным историям" — в то время как другой важной темой был Пиренейский полуостров начиная с 50-х годов. Среди посетителей был бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, работы его отца были представлены на выставке.
Андреа Болито, Euronews:
"Это были эмоциональные американские горки в этом году для Art Paris, как и для других крупных событий. В следующем году мероприятие будет проходить во временном зале Гран-Пале, пока само здание будет на реставрации. Оно должно вновь открыться в 2024 году, как раз к Олимпийским играм".