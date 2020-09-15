Ярмарка Art Paris: спасти искусство после пандемии

Отмененная, а затем проведенная онлайн, ярмарка Art Paris наконец состоялась — первая настоящая художественная выставка за последние полгода. Ярмарка, которую посетили 57 000 человек, представила работы около 900 художников.

Галереи действительно очень обеспокоены, не было коллекционеров, они ничего не продали. Это действительно напряженное время. Но я думаю, здесь мы увидели радость и надежду владельцев галерей на то, что они наконец смогут показать своих художников и продать их работы Гийом Пьен директор Art Paris

Повлияли также и ограничения на международные поездки, что затруднило продажу за рубеж.

Самыми хрупкими, самыми ослабленными, по словам куратора Гаэля Шарбау, в этой экосистеме стали молодые художники, потому что они нуждаются в признании за пределами французской художественной сцены.

Чтобы поддержать этих перспективных художников и новые галереи, Art Paris создала пространство под названием "Потенциал", где свои картины и скульптуры выставили 14 галерей.

Среди них была венесуэльско-бразильская художница Роза Мария Унда Суки. Большая часть ее работ сосредоточена на повседневной жизни и доме. Каждая картина показывает разное настроение - от любви до грусти. Последняя из серии изначально была о веселье, но в конечном итоге - о черном юморе и самоизоляции.

В моем понимании ванная - неординарное место, где мы можем быть самими собой, когда нам одиноко, где мы можем противостоять нашим эмоциям в безопасности. Я хотела показать радость, удовольствие от воды... но я писала ее на самоизоляции, где больше думала о юморе, о том, как мы смеемся над нашей трагедией, нашей драмой... Роза Мария Унда Суки художница

Хотя Art Paris — это художественная ярмарка, где цель состоит в том, чтобы продавать искусство, она больше похожа на выставку с сильной редакторской составляющей.

Я считаю, что мы ушли от искусства, которое слишком концептуально, основанного на идеях, чтобы вернуться к типу искусства, которое действительно сконцентрировано на предмете, на изображении, на форме Гаэль Шарбау независимый куратор

Основное место на ярмарке было отведено французской сцене и ее "уникальным и универсальным историям" — в то время как другой важной темой был Пиренейский полуостров начиная с 50-х годов. Среди посетителей был бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, работы его отца были представлены на выставке.

Мой отец был известным испанским художником, который в основном работал в Париже. Его работы полны нежности, света, внимания к деталям и поэзии Мануэль Вальс бывший премьер-министр Франции

Картина каталонского художника Хавьера Вальса Euronews

Андреа Болито, Euronews:

"Это были эмоциональные американские горки в этом году для Art Paris, как и для других крупных событий. В следующем году мероприятие будет проходить во временном зале Гран-Пале, пока само здание будет на реставрации. Оно должно вновь открыться в 2024 году, как раз к Олимпийским играм".