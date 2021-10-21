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США

Сотрудники Netflix протестуют против "трансфобных" комментариев комика-стендапера

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 Euronews
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Сотрудники Netflix протестуют против "трансфобных" комментариев комика-стендапера
Авторское право  AP Photo
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Сотрудники Netflix устроили акцию протеста. По их мнению, руководство компании не достаточно серьезно отнеслось к жалобам на стендап спектакль Дэйва Чапелла, в котором комик позволял себе гомофобные высказывания и комментарии, направленные против трансгендеров.

Директор по контенту стриминговой платформы Тед Сарандос заявил, что сказанное на экране не приводит к насилию и дискриминации в реальной жизни, за что подвергся критике.