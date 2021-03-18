Марк Рютте предполагает формировать новое правительство Нидерландов

Непоколебимый Марк Рютте, лидер нидерландской Народной партии за свободу и демократию, намерен формировать уже четвертый кабинет министров королевства.

Марк Рютте, лидер Народной партии за свободу и демократию: "Избиратели оказали мне доверие, не только мне, но и нашей партии, их выбор в нашу пользу, в пользу нашей политической линии был очевиден. И уже от нас зависит, как мы этим авансом распорядимся".

Герт Вилдерс и возглавляемая им Партия свободы, которая придерживается националистических позиций и выражает открытый скептицизм в отношении ЕС, оказались на финише третьими.

С другой стороны спектра леволибералы из "Демократов 66" также показали неплохие результаты.

Еще одна правая консервативная партия "Форум за демократию", возглавляемая Тьерри Боде, сумела получить мандаты в нижней палате парламента Нидерландов.

Именно кабинет министров, возглавляемый Рютте, был вынужден иметь дело с пандемией и накладывать связанные с ней ограничения, что, в свою очередь, вызывало недовольство части жителей королевства.

Но не у всех, судя по словам этой избирательницы: "Я не думаю, что коронавирус так уж сильно изменил политический пейзаж и предпочтения избирателей, для меня наложенные рестрикции логичны и оправданы".

А вот у Натана - прямо противоположное мнение: "На мой взгляд, Рютте совершенно не справился с работой, миллион обещаний, которые давались, не были исполнены, он своими шагами доказал, что на самом деле как политик он популист".

Из Гааги передает журналист Euronews Джек Пэррок: "Правительство Рютте вынуждено было уйти в отставку после того, как минфин выдвинул обвинения в мошенничестве против получателей пособий, которые оказались ложными".

Иммиграционные проблемы и ситуация с пандемией в итоге стали главными темами на прошедших выборах.

Третий пункт повестки дня - отношения с ЕС.

"Вольт Европа" - паневропейское политическое движение - получило на этих выборах три депутатских мандата.

Лоренс Дассен, лидер "Вольт Европа" (Нидерланды): "Мы - еврофедералистская партия, мы сегодня действуем в Европе, мы намерены отвечать на имеющиеся вызовы вместе, мы предполагаем работать с национальными политическими партиями в парламенте Нидерландов, мы довольны нашими результатами голосования, для нас это - знак поддержки наших идей среди европейцев".

Рютте возглавляет исполнительную власть Нидерландов уже 10 лет, но вопрос о том, кого он на этот раз пригласит в правящую правительственную коалицию, пока остается открытым.