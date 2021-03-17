Нидерланды: последний день выборов

Это последний день, когда граждане Нидерландов могут отдать свой голос на парламентских выборах. В учебных заведениях, церквях, концертных залах, музеях - более девяти тысяч избирательных участков работают в стране.

Из-за пандемии голосование растянули на три дня. Первыми - в понедельник и вторник - свой гражданский долг исполнили нидерландцы из группы риска.

"В любом случае, голосование - это хорошо. Сейчас темно, комендантский час. Я уже несколько месяцев не выезжал на машине в ночное время. Это особенно непривычно”, - говорит этот избиратель.

Фаворит гонки - Народная партия за свободу и демократию действующего премьера Марка Рютте. По прогнозам, она получит 35-40 из 150 мест в нижней палате парламента.

Второй результат - 18-20 мандатов - прочат ультраправой Партии свободы во главе с евроскептиком Гертом Вилдерсом. Третье место по числу голосов, как считают социологи, займёт центристское движение "Демократы 66".

Если прогноз подтвердится, то скорее всего формирование нового кабинета доверят Рютте - в четвёртый раз подряд. Но премьеру-долгожителю предстоят непростые коалиционные переговоры. Поскольку шансы пройти в законодательный орган имеют примерно 17 партий.

Предварительные результаты выборов станут известны в ночь на четверг.