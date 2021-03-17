Нидерланды: "антикризисный кабинет" Рютте

37 партий на любой политический вкус - от движений бумеров и молодежи, до защитников животных и тех, кто утверждает, что Иисус жив, - претендуют на места в Нижней палате парламента на выборах в Нидерландах.

Стефан де Врис, корреспондент Euronews:

"Но, несмотря на эклектичность вариантов, все знают, кто будет сидеть в Маленькой башне. Это канцелярия премьер-министра, с 2010 года официальное место работы Марка Рютте. Похоже, менять её в ближайшее время он не намерен".

"Я думаю, что в целом людей устраивает то, как власти справляются с вызванным пандемией кризисом. Есть, конечно же, незначительные нарекания. Но я бы сказал, что нидерландцы считают Марка Рютте хорошим антикризисным менеджером. Посмотрим, что будет дальше". Крис Аалбертс политолог, Университет имени Эразма Роттердамского

Есть и несогласные с введением локдауна в стране. О них мы знаем по многочисленным акциям протеста. Всё же большинство нидерландцев поддерживают антиковидные меры правительства. В эти времена неопределённости они ратуют за стабильность, считают аналитики.

Стефан де Врис, корреспондент Euronews:

"Второе место в рейтинге - у Герта Вилдерса. Лидер правого крыла, парламентарий с 1998 года никогда не входил в состав правительства".

Крис Аалбертс, политолог, Университет имени Эразма Роттердамского:

"Программа Герта Вилдерса - по сути, дискриминационная по отношению к мусульманам, к людям с двойным гражданством. Я полагаю, она была написана Вилдерсом, исходя из его уверенности в том, что он не будет работать в правительстве, а останется в оппозиции. Для него это предпочтительнее".

Тогда кто же будет партнёром Рютте по коалиции?

“Многие ожидают, что новый кабинет проработает год, может быть, полтора. Когда кризис закончится, нас ждут настоящие выборы. Так что, вероятно, мы вернёмся к этому вопросу через год или два". Крис Аалбертс политолог, Университет имени Эразма Роттердамского

Стефан де Врис, корреспондент Euronews:

"Очевидно одно: Марк Рютте соберёт кабинет в четвёртый раз подряд. Однако, неясно, как долго он пробудет на посту премьера Нидерландов по окончании коронавирусного кризиса".