Нидерланды: "антикризисный кабинет" Рютте

Нидерланды: "антикризисный кабинет" РюттеКомментарии
37 партий на любой политический вкус - от движений бумеров и молодежи, до защитников животных и тех, кто утверждает, что Иисус жив, - претендуют на места в Нижней палате парламента на выборах в Нидерландах.
Стефан де Врис, корреспондент Euronews:
"Но, несмотря на эклектичность вариантов, все знают, кто будет сидеть в Маленькой башне. Это канцелярия премьер-министра, с 2010 года официальное место работы Марка Рютте. Похоже, менять её в ближайшее время он не намерен".
Есть и несогласные с введением локдауна в стране. О них мы знаем по многочисленным акциям протеста. Всё же большинство нидерландцев поддерживают антиковидные меры правительства. В эти времена неопределённости они ратуют за стабильность, считают аналитики.
Стефан де Врис, корреспондент Euronews:
"Второе место в рейтинге - у Герта Вилдерса. Лидер правого крыла, парламентарий с 1998 года никогда не входил в состав правительства".
Крис Аалбертс, политолог, Университет имени Эразма Роттердамского:
"Программа Герта Вилдерса - по сути, дискриминационная по отношению к мусульманам, к людям с двойным гражданством. Я полагаю, она была написана Вилдерсом, исходя из его уверенности в том, что он не будет работать в правительстве, а останется в оппозиции. Для него это предпочтительнее".
Тогда кто же будет партнёром Рютте по коалиции?
Стефан де Врис, корреспондент Euronews:
"Очевидно одно: Марк Рютте соберёт кабинет в четвёртый раз подряд. Однако, неясно, как долго он пробудет на посту премьера Нидерландов по окончании коронавирусного кризиса".