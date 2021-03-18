Сторонники "Спутника V" в Литве

Два польско - и русскоязычных анклава на востоке Литвы, где российское телевидение долгое время было основным источником информации, относится скептически к западным препаратам, и кампания по вакцинации здесь буксует. Многие или полностью отказываются от прививок или говорят, что предпочли бы российский Спутник V, не одобренный пока в ЕС:

- Вакцинироваться? Зачем? Это бизнес. Правительство делает деньги. Когда нажрутся - тогда и хватит".

- Страшно.

- А вирус не страшен?

- Ничего, пока держимся.

- Какая вакцинация?! Это разве только дурням говорят! Разумные люди всё понимают.

В Шальчининкайском районе в 50 км от Вильнюса многие говорят на смеси польского, русского и литовского языков. Русскоязычный город Висагинас был построен в 1970-х годах для персонала ныне закрытой Игналинской АЭС, приехавшего со всех концов Советского Союза.

Алисия Щербайте - член муниципального совета города Шальчининкая, её мать скончалась от последствий COVID-19.

"У нас многоязычный регион, и здесь чаще всего смотрят российское и белорусское телевидение. Все ждут вакцины "Спутник", говорят, что она надежнее. (...) Даже в моей семье кое-кто ждёт, когда откроется граница с Белоруссией, чтобы поехать туда и вакцинироваться "Спутником".

В Шальчининкае и Висагинасе самый низкий уровень вакцинации - около 4%; это треть от среднего показателя по Литве. И это ещё до временной приостановки использования вакцины AstraZeneca. Сейчас здесь предлагаются лишь препараты Pfizer / BioNTech и Moderna, но это не изменило ситуацию.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что тяготение двух муниципалитетов к российскому информационному пространству влияет на их отношение к западным вакцинам, но добавила, что имидж вакцины AstraZeneca страдает и от более широкого сочетания репутационных и логистических проблем.

Литва приостановила использование вакцины AstraZeneca во вторник до вынесения вердикта Европейского агентства по лекарственным средствам после трёх случаев свертывания крови у пожилых пациентов, несмотря на отсутствие доказательств чёткой связи с уколами.