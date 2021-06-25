Чехия: ещё один торнадо

До пяти человек выросло число жертв торнадо в Чехии. Стихийное бедствие накануне принесло сильные разрушения в Южную Моравию, на юго-востоке страны. А в пятницу ещё один торнадо, несколько меньшей силы, разрушил деревню на северо-западе Чехии. Там пострадавших нет, но материальные потери оцениваются в несколько десятков миллионов евро.

"Когда ты смотришь телевизор, на торнадо в Оклахоме или где-нибудь ещё в Америке — ты даже представить себе не можешь, что такое может случиться в Южной Моравии, где цветёт виноград?"

В Южной Моравии разрешения получили семь населённых пунктов. Там ведут поисково-спасательные операции. Торнадо, по словам синоптиков, достигал силы третьей или четвёртой степени из пяти, вместе с ним пришёл и град размером с теннисный мяч.

Число пострадавших, по некоторым оценкам, может достигать 200 человек. Ещё несколько сот лишились крова. Без света остались десятки тысяч семей. В пострадавшие районы направляется помощь.