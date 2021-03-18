Нидерланды: коалиционные переговоры

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте начал в четверг переговоры о формировании нового правительства. На всеобщих выборах, проходивших на фоне пандемии коронавируса его консервативная партия VVD, по прогнозам, одерживает четвёртую победу подряд. По данным после подсчёта 63% голосов, партия Рютте уже завоевала 36 из 150 мест в нижней палате парламента.

Наиболее вероятна коалиция с левой проевропейской партией D-66 во главе с экс-главой МИДа страны Сигрид Кааг, которой прочат второе место.

Выборы называли экзаменом для премьер-министра Рютте на предмет эффективности его борьбы с эпидемией коронавируса. Судя по по результатам, его действия нидерландские избиратели в целом одобрили.

Марк Рютте возглавляет правительство страны с 2010 года, сейчас он руководит временным кабинетом с участием D-66 и христианских демократов.

Нидерланды стали первой страной ЕС, которая провела выборы во время коронавирусного кризиса. Голосование было растянуто на три дня, чтобы снизить риск заражения.