Volkswagen метит в мировые лидеры по производству электромобилей

От Dieselgate до мирового лидера по производству электромобилей - по такой траектории намерен следовать немецкий автопроизводитель Volkswagen.

Выступая в штаб-квартире компании в Вольфсбурге, глава концерна Герберт Дисс заявил, что в прошлом году Volkswagen более чем в три раза увеличил продажи электромобилей, а в ближайшие пять лет собирается инвестировать до 46 млрд евро в транспорт, оснащенный электро -и гибридными двигателями.

"Мы уверены, что, совершив этот переход, Volkswagen станет ещё сильнее, значительно увеличит долю на рынке, - сказал в частности Герберт Дисс, - В 2021 году мы оправимся от последствий пандемии и ещё больше ускорим изменения".

В текущем году планируется поставить на мировой рынок 1 млн "чистых" автомобилей. К 2030 году компания намерена увеличить долю электрокаров в общем объеме продаж в Европе до 60 %.

В понедельник Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году построить в Европе шесть заводов по производству аккумуляторов для электромобилей и работает над масштабным расширением инфраструктуры зарядных станций, отсутствие которых рассматривается как главный барьер на пути массового внедрения электрокаров. Цель автоконцерна - 18 000 точек в Европе к 2025 году.

Первые два завода по производству аккумуляторов должны заработать в городе Шеллефтео (Швеция) и в Зальцгиттере (Германия) с использованием возобновляемых источников энергии. Производство на предприятии в Швеции должно начаться в 2023 году, а в Германии - в 2025 году. В ноябре в Volkswagen заявили, что планируют выделить 73 млрд евро на развитие цифровых технологий и в течение десяти лет выпустить до 70 моделей электромобилей, причем порядка 20 из них уже находятся на стадии производства.