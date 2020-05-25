Volkswagen заставили раскошелиться

Корпорация Volkswagen выплатит 235 тысячам клиентов ущерб, потратив на это 750 миллионов евро.

Такое решение принял Федеральный суд ФРГ, коллективный иск покупателей был частично удовлетворен. Компенсация связана с "дизельгейтом", когда автогигант с помощью программного обеспечения, установленного на транспортных средствах, занижал показатели выбросов.

Судья Федерального суда ФРГ Штефан Шайтерс заявил, что "истцы имеют право потребовать возмещения у ответчика, речь идет о суммах, потраченных на приобретение автомобиля. С другой стороны, ходатайство об иных, связанных с покупкой машины компенсаций, суд отклонил".

Следующий этап в эпопее "дизельгейт" - урегулирование во внесудебном порядке 60 тысяч уже индивидуальных исков, поданных против немецкого автогиганта.