Жертвы "дизельгейта" побеждают в суде Volkswagen

Иностранные владельцы немецких автомобилей Volkswagen, в которых было предустановлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать экологическими тестами, выиграли дело в Европейском суде. Он разрешил подавать иски против концерна VW не только в Германии, но и в странах, где был куплен его автомобиль.

"Сегодня суд уточнил, что потребители, пострадавшие из-за дизельного скандала, могут подать на Volkswagen в свой национальный суд, - сказал правовед Мигель Соуза Ферру. - Причина в том, что VW пытается не платить компенсации, говоря, мол, приезжайте и предъявите иск нам в Германии".

Дело было возбуждено вначале австрийским Обществом потребительской информации с требованием о возмещении понесённого ущерба на сумму в 3,6 млн евро. Его адвокаты утверждали, что если бы клиенты знали о манипуляциях, то не покупали бы автомобили VW, или они подешевели бы на 30%. Дело приобрело общеевропейский оборот.

"Сегодняшнее судебное решение поможет потребителям получить компенсацию за дизельные манипуляции не только концерна VW. Другие производители тоже устанавливали устройства, занижающие уровень вредного выхлопа, - продолжал юрист. - Так что дело выйдет за рамки VW".

За пять лет, прошедших после начала скандала "дизельгейт", концерн VW выплатил многомиллионные компенсации потребителям в США и ​​Австралии, но не в Европе, где для этого нет единой судебной платформы.

"В Евросоюзе есть ассоциации потребителей такие, как "Фонд справедливости за дизельные выбросы", которые борются за компенсацию, - заключил Ферру. - Решение суда немного облегчило эту задачу".

Получив с Volkswagen как можно больше, потребительские организации намерены возбудить дело и против производителя машин Mercedes, если его тоже удастся уличить в каких-либо нарушениях.