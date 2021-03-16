Австрия: история антисемитизма

Антисемитизм - не маргинальное явление в Австрии, но он продолжает существовать в австрийском обществе. Такие данные были озвучены в парламенте страны.

Виктория Борохов в детстве испытала эту яростную ненависть к себе. Сегодня она свидетельствует:

"Мне было 10 лет, когда в моей школе один мальчик подошел ко мне на лестничной клетке. Он чуть не столкнул меня с лестницы плечом и сказал: "Ты, грёбаная еврейка, я убью тебя и всю твою семью!" Но ведь это просто моя религия, с рождения. До этого инцидента я даже не представляла, что это может кем-то восприниматься плохо. В течении многих лет я не осмеливалась признаваться, что я еврейка, боясь повторного нападения".

При этом австрийцы в целом оказались ещё сравнительно толерантными: общеевропейский опрос показал, что на востоке Европы лишь небольшое меньшинство согласится, чтобы их соседями были евреи.

Но и в Австрии всё чаще в основе насилия лежит антисемитизм. Число преступлений на этой почве за последние годы удвоилось. Более того, по данным парламентского исследования, такие взгляды распространены, в частности, среди сторонников теории заговора, что наблюдалось во время последних протестов против изоляции.

"Так, Израиль представляется как государство, которое берёт в заложники собственных граждан и отдаёт их на расправу корпорациям. Это типичное обвинение: мол, евреи настолько жадны, что ради денег не пожалеют и своих братьев по религии", - говорит Вольфганаг Соботка, председатель Национального совета (парламента) Австрии.

В эти дни альпийская республика отмечает также печальный юбилей: 600 лет назад бывшее Австрийское герцогство истребило все еврейское население.

"Правитель того времени, Альбрехт Пятый, полностью уничтожил еврейскую общину. Он посадил евреев в лодки без вёсел и отправил по Дунаю, их несло течение реки. А 200 евреев из числа самых богатых были казнены на лобном месте того времени. Это стало концом общины. Синагога, которая находилась здесь, на этой площади, также была разрушена", - рассказывает Даниэль Шпера, директор еврейского музея Вены.

Йоханнес Плешенберг, Euronews: "Со временем свидетели Холокоста уйдут из жизни, и станет меньше тех, кто сегодня личным примером борется с многовековым антисемитизмом, который продолжает разделять и причинять боль людям в Австрии и во всей Европе. Чтобы восполнить это, политикам предстоит повысить осведомлённость в обществе, уделив этой проблеме ещё больше места в школьных программах".