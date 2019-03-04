Ксенофобия под маской борьбы с антисемитизмом?

Вернувшиясь в правительство год назад, Австрийская партия свободы (АПС) пытается избавиться от приписываемого ей антисемитского имиджа. Лидер партии Хайнц Штрахе (ныне вице-канцлер) открещивается от неонацистских идей, которым симпатизировал в молодости и теперь выступает с резкой критикой антисемитизма и любой ксенофобии.

О провозглашённой АПС борьбе с этим злом свидетельствует и один из её членов, еврей Давид Лазар. Как человек, чья семья была уничтожена во время Холокоста примкнул к партии, основанной в 50-х годах бывшими нацистами? 66-летний Лазар говорит, что выбрал этот третий лагерь австрийской политики, единственный, по его словам, выражающий интересы народа после того, как от него отдалились консерваторы и социал-демократы.

Ныне депутат парламента от АПС Лазар объясняет своё членство в этой партии и другими причинами:

"Мы неустанно боремся против антисемитизма, и особенно антисемитизма, вызванного иммиграцией. У многих прибывающих в Австрию мигрантов ненависть к Израилю заложена с детства. Мы - единственная партия, которая борется с этим, вместе с нашими партнёрами в правительстве, партией канцлера Себастьяна Курца", - говорит Лазар. Он считает АПС единственной партией, предлагающей действенные меры по борье с радикальным исламизмом, и антисемитизмом, "импортированным" в результате миграции.

Но в Австрии Давид Лазар остаётся исключением. Многочисленная еврейская община страны официально отказались от любых контактов с шестью членами правительства от АПС, в том числе с вице-канцлером Штрахе и министром иностранных дел Карин Кнайсль.

"В сущности, АПС - это настоящая ультраправая партия по своей направленности, пропаганде, по действиям и словам её политиков. Она демонстрирует заметную близость к нацистской идеологии", - говорит Роберт Эйтер из Международного Комитета Маутхаузена - общества бывших узников печально известного австрийского концлагеря.

А Европейский Еврейский Конгресс предостерёг австрийских популистов от проталкивания своей антиисламской антиимигрантскай политики под предлогом борьбы с "импортированным антисемитизмом".