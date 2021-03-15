"Вакцинный" паспорт вместо контрамарки

Этот театральный зал прошел через две войны, и сейчас проживает уже второй локдаун.

Разрешены лишь репетиции. Но администраторы надеются, что в будущем ситуация изменится, и как прежде, постановки на этой сцене ждет аншлаг.

Элли Вулф, директор театральной площадки The Clapham Grand: "Нет никакого чудодейственного средства, чтобы справиться с пандемией. И даже вакцина не защищает от инфекции на 100%. Есть сумма факторов, которые препятствуют открытию нашего театра".

Итак, продажа билетов на все места в зале пока исключена. Но если вакцинация идет быстро и масштабно, то может ли отметка о прививке стать пропуском для культурного досуга?

Элли Вулф, директор театральной площадки The Clapham Grand: "Продолжается дискуссия о том, как открыть учреждения, подобные нашему, не создавая при этом флера исключительности для получивших вакцину.

У тех, кто не хочет или не может сделать прививку, имеются резоны, которые они считают убедительными. Также люди не хотят делиться личными данными. С другой стороны, санитарная безопасность - фактор, который требуется учитывать, при этом любая дискриминация недопустима".

Заполняемость зала - вопрос выживаемости театра как бизнеса.

Из Лондона передает журналист Euronews Тайг Энрайт: "В планах правительства - снять все ограничения к 21-му июня, и тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни и начать ходить в театр".

Как считает исполнительный директор Music Venue Trust Марк Дэвид, "нужно понять, что все, происходящее в замкнутых помещениях, сводится к правильной оценке возможных рисков. Это справедливо как в отношении заражения коронавирусом, так и в отношении, например, ножевого ранения. Мы знаем, как принимать такие решения, и мы умеем их принимать. Если вводится вакцинный паспорт, то должно, вероятно, существовать удостоверение, которое делает возможным освобождение от прививки. И над тем, как это выглядит, как это должно работать, нужно думать уже сегодня".

21-ое июня - день, до которого остается ждать три с половиной месяца. Многие уже не верят, что возвращение к прежней норме совершиться. В Британии театралы надеются на лучшее .