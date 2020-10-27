Театр по видеоконференции

Уроки по видеосвязи становятся новой реальность не только для учащихся обычных школ и вузов, но также для музыкантов и даже для начинающих актёров. Университет Ковентри в Англии применяет эту технологию для совместных проектов с зарубежными партнёрами. Так учащиеся театральных курсов проводят общие занятия со своими коллегами в Тамперском Университете в Финляндии. Сцена разделена на две половины большим экраном.

Бывший студент Университета Ковентри Джеймс Хантер отмечает, что это не похоже не на обычный драматический театр, ни на кино: «Это не игра на камеру в том же смысле, как в кино или на телевидении, это странная золотая середина, когда вы работаете сразу в обеих сферах, но с иным результатом».

Игра актёров должна адаптироваться под технические особенности такого взаимодействия. Особенно важно учитывать задержку в передаче звука и изображения. Учащаяся курсов Бэт Кидди объясняет, что это делают студенты: «Если обычно ты говоришь, услышав слова собеседника, то здесь это не сработает. Надо говорить раньше. Когда актёр ещё произносит свои слова, тебе надо начинать свою реплику».

Чтобы создать общее виртуальное пространство, потребовалось множество экспериментов с размещением камер, освещением и звуком. Для этой студии используется сложное высокотехнологичное оборудование и такая скорость передачи данных, которая недоступна обычным пользователям.

Это отличный подход к международной работе, прекрасная возможность сблизить людей, это более дешевое и более экологичное решение, при котором вы экономите много углерода — ведь надо летать по всему свету. Том Горман преподаватель театрального искусства в Университете Ковентри

С технологиями виртуальной сцены связывают надежды на выживание театров, которые особенно сильно пострадали от карантинных мер и ищут новые решения для продолжения деятельности в условиях пандемии. А пока такие подходы помогают в учёбе.