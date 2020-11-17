Венгерские театры уходят на удалёнку

Ограничительные меры, принятые венгерским правительством из-за второй волны коронавирусной пандемии, вынудили театры закрыть свои двери для публики. Но актеры Театра им. Золтана Латиновича продолжают репетировать. Зрители смогут увидеть спектакль на интернет-платформе Theatre TV.com.

«Возможность записывать наши спектакли и транслировать их через интернет при помощи Theatre TV.com по сути спасает наш театр от гибели», – считает Даниэль Берженьи, директор театра им. Золтана Латиновича.

Для того, чтобы обеспечить интернет-зрителям оптимальное качество изображения и звука, театрам пришлось потратиться на приобретение профессиональных камер и звукозаписывающего оборудования.

«Этим летом я объездил несколько театров, чтобы лучше адаптировать наш сервис к их нуждам, – вспоминает Марк Раднаи, арт-директор платформы TheatreTV.com. – Но во многих местах с нами отказались сотрудничать, сказав, что атмосферу театра невозможно передать через интернет. Сейчас всё изменилось и теперь на нас выходят сами театры».

С точки зрения количества зрителей театральные интернет-платформы оказались даже популярнее настоящих театров. Недавняя платная трансляция популярного венгерского мюзикла собрала аудиторию в несколько тысяч человек.

«Интернет-трансляции позволяют собирать большее число зрителей, чем помещается в театральном зале, – рассказывает Гергей Легради, глава платформы E-theatre. – С популярными спектаклями это происходит постоянно. Некоторые театры даже ограничивают число зрителей, что́ логично с учетом того, что они хотели бы отучить людей приходить на живые представления ко времени, когда пандемия закончится».

Габор Танач, корреспондент Euronews: «Всё это началось как временное техническое решение на время пандемии. Но сейчас уже кажется, что из-за их огромного успеха интернет-трансляции из театров останутся с нами и в постковидные времена».