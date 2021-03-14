Власти Шри-Ланки запретят паранджу

Власти Шри-Ланки намерены запретить ношение паранджи (верхней женской одежды, полностью скрывающей лицо) и закрыть более тысячи мусульманских школ.

Соответствующий документ, который в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение правительства, подписал министр общественной безопасности Сарат Вирасекара. "Паранджа непосредственно влияет на национальную безопасность", - пояснил он на церемонии в буддийском храме в субботу.

"У многих из нас в детстве были друзья-мусульмане, в том числе девочки-мусульманки, - заявил он в частности, - но они никогда не носили паранджу. Это - проявление экстремизма, оно появилось совсем недавно. Так что мы определенно запретим это!"

Что касается закрытия 1000 медресе, Сарат Вирасекара объяснил этот шаг тем, что мусульманские школы не следуют национальной политике в области образования. У Хилми Ахамеда, вице-президента Мусульманского совета Шри-Ланки другое мнение:

"Травля мусульман и исламофобия - это стратегия правительства, направленная на то, чтобы обмануть почти 7 миллионов избирателей, которые привели их к власти. Мусульман заклеймили как террористов, теперь под вопросом их одежда. Сегодня всех заставляют носить маску, можно сказать, что паранджа выполняет ту же задачу".

Ношение паранджи было временно запрещено в Шри-Ланке в апреле 2019 года. Тогда от рук исламистов в результате серии из девяти взрывов в трёх католических церквях и четырёх отелях погибли более 250 человек, около 500 получили ранения.

Мусульмане составляют около 9% от 22-миллионного населения страны. На этническое меньшинство тамилов, исповедующих индуизм, приходится 15%. 70% населения Шри-Ланки - буддисты.