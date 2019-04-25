Шри-Ланка не может прийти в себя

Потрясенные воскресными терактами жители Шри-Ланки все еще не могут прийти в себя. Несмотря на обещание властей повысить меры безопасности в общественных местах, в туристических районах страны, а также в отдельных гостиницах, люди все еще боятся выходить на улицы и живут в постоянном страхе и ожидании новой беды. Очень многие не ходят на работу. С 23 апреля вступило в действие чрезвычайное положение, объявленное президентом страны. Теперь военные имеют право задерживать и допрашивать подозреваемых без решения суда. Во всех городах страны ведутся полицейские проверки.

"Конечно, все мы очень напуганы, у многих из нас дети. Мы не можем отправить их в школу по понятным причинам. Подобное может произойти в любой момент, и этого мы боимся. Уже четыре дня все закрыто", - говорит этот местный житель.

Многие представители мусульманской общины признаются в том, что боятся мести со стороны соседей-христиан.

"Я разговаривал с друзьями, спрашивал, могу ли я прийти к ним и выразить свои соболезнования. Но они мне сказали: "Не приходи! Потому что некоторых людей мы не можем контролировать. Но мы понимаем, что ты чувствуешь, и это хорошо", - говорит это мужчина.

В минувшее воскресенье на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Жертвами стали 359 человек, в том числе – 40 несовершеннолетних, более 500 пострадали. Взрывы прогремели в храмах, отелях и жилых домах. Большинство погибших и пострадавших исповедовали христианство. Были задержаны несколько десятков подозреваемых. По утверждениям премьер-министра страны, иностранных граждан среди них нет. По его словам, в связи со взрывами задержаны только граждане Шри-Ланки. Некоторые террористы ранее выезжали за границу. Зачем — не уточняется. По версии следствия, в проведении серии взрывов участвовали по меньшей мере девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".