Региональные выборы в Германии

В Германии — региональные выборы в двух федеральных землях. К ним приковано большое внимание: через полгода в стране предстоят выборы в Бундестаг, по итогам которых станет ясно, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

На нынешних земельных выборах политологи не дают особых шансов консерваторам: не только из-за непопулярных карантинных мер и смены лидера, но и из-за недавнего коррупционного скандала, в который оказались замешаны депутаты правительственной коалиции.

В любом случае, христианские демократы входят только в правительство Баден-Вюртемберга на правах младших коалиционных партнёров. Возглавляет земельные власти Винфрид Кречман: 10 лет назад он стал первым в истории "зелёным", который занял пост такого уровня, и имеет большие шансы его сохранить.

В Рейнланд-Пфальце кабинет сформирован из социал-демократов, либералов и тех же "зелёных". Именно экологам наблюдатели отдают наибольшие шансы на успех.