Коррупционный скандал из-за масок в ХДС/ХСС

В Германии двое парламентариев правящего блока сложили полномочия из-за коррупционного скандала, связанного с масками.

Георг Нюссляйн из Христианско-социального союза, зампредседателя всей фракции в Бундестаге, возглавлял фирму, которая посредничала при поставках защитных масок для немецкого минздрава. Выяснилось, что поставщик из избирательного округа Нюссляйна заплатил компании 600 тысяч евро комиссионных.

Николас Лёбель — уже из Христианско-демократического союза, это партия Ангелы Меркель. Его компания, по данным следствия, провела аналогичную схему, но заработала поменьше — 250 тысяч.

В обеих партиях осудили действия товарищей, заявив, что народные избранники не могут использовать для обогащения кризис, из-за которого огромное число немцев теряют доходы.

Скандал может очень негативно отразиться на рейтингах правящего блока: на сентябрь в Германии запланированы выборы, на которых коалиции придётся бороться за избирателя уже без Ангелы Меркель.