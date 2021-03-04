Германия продлевает ограничительные меры

Германия продлевает антикоронавирусные ограничительные меры на три недели до 28 марта. В то же время в тех частях страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее благоприятна, смогут открыться магазины и ряд других общественных заведений. Решение об этом было принято в результате многочасового совещания канцлера Ангелы Меркель Меркель с главами земель.

Все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, были закрыты в Германии 16 декабря. Условием для их открытия правительство сделало – не более 35 новых заражений в неделю на 100 тысяч жителей.

Ангела Меркель: «Сейчас мы лучше справляемся с ситуацией, главным образом из-за двух помощников, которых у нас не было в 2020 г. Это разные типы вакцин и целый набор тестов. Один тест в неделю будет предоставлен федеральным правительством бесплатно каждому гражданину, начиная с восьмого марта. Для этого будут созданы местные центры тестирования».

По последним результатам тестирования, у 46 % немцев с коронавирусом выявлен британский штамм, который признан более опасным. Две недели назад его находили только в 22 % случаев заражения.