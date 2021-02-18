Суд назначил активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко условный срок

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко к четырем годам условно.Ей также назначено четыре года испытательного срока. Шевченко - первая обвиняемая в России по статье об участии в деятельности "нежелательной" организации (ст. 284.1 УК).Дело было возбуждено в связи с политическими дебатами в Таганроге и публикацией поста о лекции в Ростове учрежденного Михаилом Ходорковским движения, которое впоследствии объявило о самоликвидации из-за преследования своих участников.

Прокурор просил суд дать женщине реальный срок - пять лет колонии, сама Шевченко - "не участвовать в политических репрессиях". Активистка при этом заявила, что всегда "выступала за открытый диалог власти и общества, открытые дебаты, открытые правила бизнеса, открытые выборы, открытые и честные новости в СМИ". На оглашение приговора у здания суда собрались около сотни человек.

Во время судебного процесса Шевченко просила суд и освободить ее из-под домашнего ареста: ее старшая дочь тяжело болела и находилась в интернате. Активистка увидела ребенка лишь незадолго до кончины. После чего в ряде городов страны прошел "Марш материнского гнева" в ее поддержку.

За полгода до ареста Шевченко выяснилось, что сотрудники центра "Э" в Ростове-на-Дону установили в ее квартире, в том числе в спальне, скрытые камеры.

С 2015 года "нежелательной" может быть признана организация, чья деятельность представляет угрозу "основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства". Среди прочего, закон запрещает им создавать на территории страны новые структурные подразделения, распространять информационные материалы и проводить акции.