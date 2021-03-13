Француская актриса разделась на вручении кинопремии

Вручение главной французской кинопремии "Сезар" вновь не обошлось без скандала. 57-летняя актриса Корин Мазьеро, которая должна была вручать приз за лучшие костюмы, сама вышла на сцену в костюме осла, измазанная красной краской, а в итоге и вовсе разделась. Это — знак протеста против "коронавирусной" политики французского правительства. Лозунги Мазьеро — "Без культуры нет будущего" и "Жан, верни нам искусство" — имеется в виду французский премьер Жан Кастекс.

Без наград, тем не менее, французский кинематограф не остался. Лучший фильм — "Счастливо оставаться" (российское прокатное название, по традиции, не совсем верно передаёт оригинальную фразу). Альберт Дюпонтель получил статуэтки как лучший режиссёр и автор лучшего оригинального сценария, а всего лента снискала 7 наград.

Следующим по числу наград стал документальный фильм «Девочки» Себастьена Лифшица. Режиссёр пять лет наблюдал за взрослением и проблемами двух подруг, абсолютно реальных девушек. Ленте достались также призы за лучший режиссёрский дебют, монтаж и звук.