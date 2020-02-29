"Сезар": скандал и премии

Фильм режиссера Романа Полански "Офицер и шпион" получил три премии "Сезар" — за лучшую режиссуру, лучшую адаптацию и лучшие костюмы. Всего картина была номинирована в 12 категориях.

Вручение наград французской кинопремии "Сезар" проходило в Париже на фоне беспорядков и скандалов вокруг режиссера. Сам Роман Полански и все, кто работали над фильмом и были номинированы на премии, отказались от участия в церемонии. Они опубликовали коллективное заявление, в котором осудили угрозы в свой адрес и протесты феминисток.

Романа Полански 12 женщин обвиняют в изнасиловании, когда они были детьми. Правозащитники призвали к бойкоту мероприятия.

Зал встретил объявление аплодисментами, однако в тот же момент некоторые гости покинули церемонию. Среди них была актриса Адель Энель, которая ранее рассказала СМИ о домогательствах со стороны режиссера Кристофа Ружжиа, в отношении которого с ноября 2019 года ведется расследование.

86-летний Роман Полански живет и снимает фильмы в Европе, по большей части во Франции. Он бежал из США и находится в списках Интерпола. Франция не экстрадирует собственных граждан.