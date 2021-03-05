Берлинале-2021 и его лауреаты

"Золотого медведя" получает фильм "Неуместный трах, или Безумное порно", - так, из уст Надава Лапида, мир узнал, кому досталась главная награда Берлинского кинофестиваля.

Поздравления принимает румынский режиссёр Раду Жуде. Его сатирическая картина наделал немало шума и разрушила стереотип о Берлинале как о кинофоруме, на котором показывают исключительно "серьёзные фильмы".

Лента, снятая во время пандемии, рассказывает историю учительницы, чьё домашнее видео попадает в Интернет.

Раду Жуде, румынский режиссёр: "Это фильм о современной эпохе и совпадениях, скажем так. Но передо мной не стояло задачи как-то интегрировать туда пандемию. И не пришлось её бояться. Не было никаких проблем, так как мы нашли способ защитить съёмочную группу, актёров. Мы соблюдали все меры предосторожности, как положено".

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру присудили Денешу Надю из Венгрии, снявшему драму "Естественный свет" о событиях Второй мировой войны.

Это история отряда венгерских солдат, которых отправили в советские леса вести охоту на партизан.

Впервые жюри кинофестиваля обошли гендерный принцип при присуждении наград. Так, Марен Эгретт стала обладательницей приза за лучшую главную роль.В фильме "Я - твой человек" немецкая актриса сыграла женщину, которая нашла себе почти идеального спутника жизни - робота-гуманоида.

Из-за пандемии киносмотр прошел в онлайн-формате. Заветные статуэтки Берлинале их обладатели получат на церемонии награждения, которую - на этот раз оффлайн - проведут в июне.