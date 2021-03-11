В Чёрном море потерпел крушение сухогруз с украинским экипажем

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения сухогруза в Чёрном море. Судно «Волго-Балт 179» затонуло недалеко от побережья Румынии. На борту находились 13 моряков. 10 человек спасены, ещё одного члена экипажа ищут. Такие данные сообщила компания GPS Falcon, которая получила сигнал бедствия. Отмечается, что спасательная операция начиналась «в экстремально сложных погодных условиях».

По предварительным данным, сухогруз «Волго-Балт 179» шёл под флагом Коморских островов из Ростова-на-Дону в Констанцу. Экипаж состоял из граждан Украины. РБК со ссылкой на Росморречфлот сообщает, что владелец судна зарегистрирован в Эстонии.