Борьба с пандемией в Старом Свете: большинство французов критикует действия властей

Коллапс в сфере здравоохранения, экономический кризис и жесткие ограничения в повседневной жизни граждан. С этими вызовами в условиях пандемии коронавируса приходится сталкиваться как простым европейцам, так и правительствам стран Старого Света. Как справляются с ситуацией европейские лидеры? Euronews в партнерстве с исследовательской компанией Redfield and Wilton изучил мнения жителей четырех стран.

Принимают ли в настоящее время правительства Германии, Франции, Италии и Великобритании надлежащие меры для борьбы с пандемией коронавируса? Большинство британских респондентов на этот вопрос ответили утвердительно. В Италии и Германии мнения разделились. 58% процентов французов не довольны решениями властей.

В какой степени вы одобряете то, как Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Марио Драги и Борис Джонсон справляются с кризисом, связанным с коронавирусом? Лишь четверть опрошенных французов одобряет действия президента. Напротив, Драги, Меркель и Джонсон пользуются гораздо большей поддержкой граждан. Канцлер Германии набрала наибольшее количество баллов. Ее действия поддержали 48% опрошенных.

С самого начала ЕС изо всех сил пытался найти общий подход к борьбе с пандемией; респонденты обратили внимание на результат. Во всех четырех странах преобладает мнение, что государства-члены Европейского Союза действовали раздельно. Этим особенно не довольны в Италии, которая во время первой волны пандемии жаловалась на скудную помощь со стороны Евросоюза. Между тем в Великобритании, покинувшей сообщество, четверть опрошенных считают, что в ЕС согласовывали меры по борьбе с коронавирусом.

Помог ли Евросоюз непосредственно вашей стране? Как это ни парадоксально, но 41% итальянцев полагают, что Брюссель оказал поддержку Риму. Во Франции больше трети опрошенных не смогли определиться с ответом. Более 50% немцев заявили, что ЕС, по их мнению, не содействовал Германии в период пандемии. Негативно настроены и жители Великобритании, хотя королевство находилось вне рамок скоординированных мер со стороны Брюсселя.

Слабое местом в компании по борьбе с коронавирусом оказалась вакцинация. Она разворачивалась крайне медленно и буксовала из-за срыва поставок прививок от COVID-19 производителями препарата.

Как повлияла пандемия на отношение жителей стран ЕС к членству в сообществе? Увы, мнения о том, что санитарный кризис усилил аргументы в пользу Евросоюза, придерживается меньшинство респондентов во всех четырех странах, где проводился опрос. Более 40% участников анкетирования в Германии, Италии и Франции считают, что пандемия ослабила доводы в пользу существования блока.

Европе предстоит пройти еще долгий путь в борьбе с пандемией и ее последствиями. Брюсселю остается надеяться на то, что европейская программа вакцинации в конечном итоге позволит изменить настрой граждан Евросоюза на более позитивный.