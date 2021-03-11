ЕЦБ ускорит выкуп активов

По итогам мартовского заседания Европейский центробанк объявил о намерении ускорить выкуп облигаций в рамках своей программы РЕРР, чтобы поддержать экономику ЕС. Её восстановление, как ожидается, будет отставать от США, сдерживаясь медленным развёртыванием кампании по вакцинации и сокращением государственных расходов на помощь. Тем не менее глава ЕЦБ Кристин Лагард настроена оптимистично:

Забегая вперед, хочу сказать, что продолжающаяся кампания по вакцинации наряду с постепенным ослаблением мер сдерживания при условии исключения любых дальнейших неблагоприятных событий, связанных с пандемией, подкрепляют ожидания устойчивого восстановления экономической активности в течение 2021 года. Кристин Лагард председатель ЕЦБ

Скупка активов приведёт к снижению их доходности, что служит ориентиром для заимствований во всем регионе. Таким образом, ЕЦБ теоретически поможет удешевить кредиты для компаний, которым необходимо инвестировать или брать займы, чтобы пережить пандемию.

Объём экстренной программы выкупа активов ЕЦБ оставил на прежнем уровне - 1,85 трлн евро, а базовую процентную ставку по кредитам ожидаемо сохранил на нулевом уровне. Ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,5% а ставка по маржинальным кредитам на уровне 0,25%.