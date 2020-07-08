ЕЦБ "позеленеет" под присмотром Кристин Лагард

ЕЦБ станет первым из крупнейших центробанков мира, использующим программу покупки облигаций для продвижения целей, ориентированных на защиту окружающей среды. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, портфель размером 2,8 трлн евро открыт для "зеленых" изменений и пообещала, что деятельность регулятора будет пересмотрена на соответствие этим целям. В интервью британской газете Financial Times она отметила: "Я хочу испробовать все возможные пути борьбы с изменением климата. Это мое твердое убеждение".

В истории регулятора глава ЕЦБ впервые берет на себя такие обязательства. "Для того, чтобы решать проблему изменения климата ЕЦб должен изучить все направления своей деятельности и все операции, потому что деньги решают всё", — сказала Лагард.

Ранее она выразила уверенность в том, что Европа может извлечь выгоду из происходящих из-за пандемии коронавируса перемен. В числе таких факторов она назвала наличие у Европы самой сильной в мире экономики замкнутого цикла, а также лидерство в мире по инновациям в экологической сфере.

"У меня есть дети и внуки. Они спросят меня и других — что вы сделали?" — подчеркнула в интервью Financial Times.

Активисты движений по защите окружающей среды неоднократно призывали ЕЦБ изменить свою программу покупки облигаций и избавится от активов компаний, полагающихся на углеродоёмкое производство.