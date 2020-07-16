ЕЦБ сохранит мягкую кредитно-денежную политику

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне и продолжит программу выкупа бондов объемом в 1,35 трлн евро как минимум до конца июня будущего года.

Регулятор отметил, что программа способствует смягчению денежно-кредитной политики, помогая компенсировать связанное с пандемией замедление инфляции.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила: "Поступающие данные и опросы дают основания полагать, что экономическая активность в мае и июне значительно улучшилась по сравнению с апрелем. В то же время экономические показатели остаются ниже уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса, восстановление пока находится на ранней стадии и остается неравномерным во всех сферах и юрисдикциях".

Решение о расширении программы по выкупу активов было принято на заседании в июне. Лагард отметила. что еврозоне по-прежнему необходимы масштабные стимулирующие меры. По ее словам, восстановления экономической активности в еврозоне ожидается в III квартале текущего года.

"Управляющий совет ЕЦБ призывает к дальнейшим, значимым и своевременным усилиям для подготовки и поддержки восстановления экономики. Поэтому мы приветствуем предложение Еврокомиссии под названием Generation Next EU ("Новое поколение ЕС"), направленное на поддержку регионов и сфер экономики, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией, чтобы укрепить единый европейский рынок и налаживать долгосрочное и успешное восстановление", — сказала Лагард.

Брюссель возвращается к обычному режиму работы. В пятницу лидеры европейских стран соберутся на саммите. чтобы принять новый семилетний бюджетный план и достичь договоренности по анонсированному еще в мае Фонду восстановления экономики ЕС после пандемии в €750 млрд