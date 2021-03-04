Альянс "наций за вакцинацию"

"Нации за вакцинацию" - так Биньямин Нетаньяху назвал альянс, который образовали Австрия, Дания и Израиль с целью противостоять пандемии.

Израильский премьер, принимая в Иерусалиме австрийского канцлера и главу датского правительства, привёл их в тренажерный зал, чтобы продемонстрировать, как работает "зелёный пропуск".

А в ходе официальных переговоров главы трёх стран решили создать фонд для совместных исследований и производства вакцины от коронавируса.

Себастьян Курц, канцлер Австрии:

"Я думаю, что важно работать сообща, чтобы вместе противостоять вирусу сейчас, но и бороться с его мутациями в ближайшие годы".

Заявил австрийский канцлер, который ранее раскритиковал европейский регулятор за то, что тот слишком долго рецензирует препараты.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:

"Сегодняшняя встреча даёт нам стимул для дальнейшего сближения и сотрудничества в сфере исследований и новых разработок".

Переговоры прошли на фоне упрёков в адрес ЕС за медленные темпы прививочной кампании.

В свою очередь, Франция раскритиковала образовавшийся альянс. Власти заявили, что государствам-членам сообщества необходимо придерживаться утверждённой в Евросоюзе программы вакцинации и "объединить ресурсы для наращивания производственных мощностей в Европе".

А между тем, в Израиле от коронавируса уже привито около 90 % населения. В то время, как в Австрии этот показатель не превышает 5,5%.