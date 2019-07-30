Полет фантазии с Lego

Раскрыть свое архитектурное видение будущего идеального города, используя более тонны белых кирпичиков Legо... Такую возможность взрослым и детям предлагает лондонская галерея Tate Modern. Здесь представлен интерактивный "Проект кубической структурной эволюции" датско-исландского художника Олафура Элиассона.

Эстель Ловатт, художественный критик: "Я думаю, это действительно интересно, сам факт того, что вам не нужно ходить в школу искусств, чтобы стать художником. Я всегда говорю, если вы можете вытирать пыль, сможете и рисовать. Здесь, если вы берете в руки детали Lego и соединяете их вместе, вы получаете трехмерную конструкцию. Здание? Скульптуру? Это может быть всем чем угодно, тем, что захочу сделать я, или вы".

Арт-проект Олафура Элиассона вызывает дерзкий полет воображения и настоящий взрыв эмоций. Тем, кто желает попробовать сформировать свою реальность используя кубики Lego, придется поспешить. Инсталляция в Турбинном зале галереи будет ждать посетителей до 18 августа.