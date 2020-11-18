США уходят из Афганистана и Ирака

США уходят из Афганистана и ИракаКомментарии
Объявление президента Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке до 2500 человек, было встречено тревогой со стороны союзников и его собственной партии.
Генсекретарь НАТО заявил, что слишком быстрый вывод войск США и союзников из Афганистана, может привести к тому, что страна снова станет платформой для организации террористических атак.
По некоторым данным, сегодня военный контингент США в Афганистане составляет около 4,5 тысяч человек, в Ираке около 3 тысяч.
Несмотря на это исполняющий обязанности министра обороны США подтвердил, что войска все же покинут эти страны.
Сутками ранее, в преддверии этого заявления, лидер большинства в Сенате Митч Макконнел и однопартиец Трампа, был настроен скептически.
Избранный президент США Джо Байден предпочел не комментировать решение своего предшественника.
Несмотря на то, изначально вывод войск анонсировался к Рождеству, американские военные покинут Ирак и Афганистан в последние дни пребывания Дональда Трампа у власти, что позволит ему заявить, что свое предвыборное обещание он все же выполнил.