Премьер-министр Эстонии уходит в отставку

Премьер-министр Эстонии, лидер правящей Центристской партии Юри Ратас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала. "Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", — заявил он.

Премьер-министр также заверил, что не совершал и не одобрял никаких действий, которые противоречат закону или чувству справедливости.

— Согласно конституции Эстонии, когда премьер-министр уходит в отставку, правительство должно последовать его примеру. Так что мы обязательно увидим новое правительство, которое может состоять из тех же членов коалиции, что и сейчас, но премьер-министр должен быть другим. Глава кабмина сказал, что останется на своем посту до утверждения нового правительства. Уже начались переговоры между различными партиями, которые заявили, что не исключают никаких комбинаций, — говорит научный сотрудник Университета Тарту Лииза Талвинг.

По данным следствия, бизнесмен Хиллар Тедер и генеральный секретарь партии Михаил Корб договорились, что предприниматель пожертвует партии перед местными выборами до миллиона евро. В ответ связанная с Тедером фирма Porto Franco получит кредит в 40 млн евро. За прошлый год бизнесмен сделал два пожертвования на общую сумму в 60 тысяч евро.