Аспирант МГУ осуждён на 6 лет тюрьмы за нападение на офис "Единой России"

Головинский районный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.

Суд зачел ему время содержания под стражей из расчета день за полтора. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно, соответственно.

Как установил суд, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе "Единой России" на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку.

"Признать Мифтахова виновным в хулиганстве <...>, совершенном с помощью предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору. Назначить наказание в виде лишения свободы на шесть лет", — огласил решение судья Сергей Базаров.

Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге обвинили в хулиганстве, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Эту же статью вменили Горбань и Ейкину.

Потерпевшей стороной признана "Единая Россия", гражданский иск в рамках дела партия не заявляла, объяснив отказ тем, что сумма причиненного ущерба не столь значительна.

Сам аспирант утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина заявила, что обжалует приговор.