Гендерное неравенство усиливается в условиях пандемии

В условиях пандемии коронавируса в мире усилились проявления гендерного неравенства, а сложившийся экономический кризис больше всего сказывается на женщинах.

По данным ООН, в прошлом году в сферах неформальной экономики, наиболее пострадавших от локдаунов, были заняты 42% работающих женщин и 32% — мужчин.

Во время пандемии уровень безработицы рос быстрее среди женщин, им сложнее вернутся на работу, если у них есть дети либо нужно ухаживать за престарелыми родственниками.

Женщины составляют основную часть рабочей силы в сферах здравоохранения и соцобеспечения: 70% медработников и соцработников — это женщины. Но они занимают только четверть вышестоящих постов.

По оценкам наблюдателей, занятость женщин в здравоохранении ежегодно приносит глобальной экономике 5% ВВП, или два половиной триллиона евро, но половина этой суммы — неоплачиваемый труд.

Мужчины в среднем зарабатывают на 16% больше женщин, но в сферах здравоохранения и соцобеспечения этот разрыв превышает 25%.

Эксперты структуры "ООН-женщины" и Программы развития ООН предупреждают, что разница в финансовом благосостоянии между мужчинами и женщинами из-за пандемии увеличится и еще 47 миллионов женщин и девочек во всем мире, в первую очередь в странах Африки и Южной Азии, окажутся за чертой бедности.

При этом в странах, где руководящие должности в правительстве занимают женщины, уровень смертности от Covid-19 был в шесть раз ниже, чем в государствах, управляемых мужчинами.