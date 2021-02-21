Зрелищное завершение "Большого Шлема" по дзюдо в Тель-Авиве

В заключительный день турнира "Большого Шлема" по дзюдо в Тель-Авиве в самом тяжелом весе среди женщин не было равных чемпионке Европы Романе Дико. Матчи с её участием были очень зрелищными. В финальном поединке Дико ждала встреча с Рошель Нуньес из Португалии. Чтобы победить в этом бою с "иппоном" француженке было достаточно всего 25 секунд.

Золотую медаль Дико получила из рук бригадного генерала Мири Регев, члена Кнессета и министра транспорта и дорожной безопасности Израиля.

Я была настроена сражаться. Первая же попытка увенчалась успехом, и это здорово, но я была готова бороться до конца. Романе Дико победительница в категории свыше 78 кг

Михаэль Коррел из сборной Нидерландов был в прекрасной форме. Он продемонстрировал невероятное мастерство и не оставил соперникам ни малейшего шанса на победу.

В финальном матче Коррел вышел на татами против Петера Пальчика. Молниеносная подсечка - и голландский спортсмен вновь поднялся на верхнюю ступень подиума в категории до 100 кг. Его радости не было предела. Бронзовую медаль в этом весе завоевал россиянин Нияз Ильясов, который на этом турнире уступил только Коррелу.

Награждение в категории до 100 кг Международная федерация дзюдо

Конечно, в моих тактике не было ничего особенного, но я же только что вернулся к дзюдо! Иногда я слишком сильно на себя давлю и обращаюсь исключительно к силовым приёмам. Сегодня я просто показал свой стиль дзюдо во всей красе. Михаэль Коррел победитель в категории до 100 кг

Анна-Мария Вагнер праздновала победу в категории до 78 кг. В финальном поединке она одержала верх над Фанни Эстель Посвит.

В весе до 90 кг Лаша Бекаури снова сразился за высшую награду с Николозом Шеразадишвили, и снова победил. Выступающему за сборную Испании Шеразадишвили досталось "серебро". Последний раз они встречались в финале "Мастерса" в Циндао в 2019 году.

Ещё одну золотую медаль в копилку сборной Грузии положил Гела Заалишвили, выступающий в самом тяжёлой весовой категории. В решающем поединке он одолел Тамерлана Башаева, россиянину в итоге досталось "серебро".

Награждение в категории свыше 100 кг Международная федерация дзюдо

Награды в этой категории вручил Алекс Гилади, член Международного олимпийского комитета.

Среди особенно зрелищных моментов дня - невероятный "иппон" израильтянина Серафима Компанийца и мастер-класс по технике "аши-ваза" от азербайджанца Эльмара Гасымова. Так завершился турнир "Большого Шлема" по дзюдо в Тель-Авиве.