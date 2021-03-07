Папа римский посетил Каракош

Папа римский Франциск посетил в воскресенье Каракош, он же Бахдида: это город на севере Ирака, который в своё время был одним из крупнейших центров христианства в этой стране. В 2014 году его захватили боевики группировки "Исламское государство". Большинство из 50 тысяч жителей были вынуждены бежать. Дома и церкви были разрушены. Город был освобождён в начале 2017-го, но христиане решились вернуться далеко не сразу.

Богослужение понтифик провёл в местной церкви, которую строили в 1930-х годах на пожертвования местных жителей, и едва успели восстановить к визиту папы римского.

В Мосуле мессу пришлось проводить практически на развалинах: на площади, где стоят руины четырёх христианских церквей. Франциск в этой связи напомнил, что гонениям религиозных экстремистов подвергались не только христиане разных конфессий, но и езиды, и мусульмане, не разделявшие взглядов радикальных исламистов.

Понтифик помолился за всех жертв войны, отметив, что "в бурю зверств" попал Ирак, колыбель цивилизации, и Мосул, один из древнейших городов мира.