Глава римско-католической церкви пытается наладить межрелигиозный диалог

Красная ковровая дорожка, национальные музыка и танцы. Так в Багдаде встретили папу римского Франциска, совершающего апостольский визит в Ирак, цель которого - поддержать представителей христианской общины в этой стране и попытаться наладить межрелигиозный диалог. Франциск, первый понтифик посещающий Ирак, уже пообщался с премьером Мустафой аль-Казыми, а также с президентом Бархамом Салехом.

Выступая перед представителями руководства республики, общественными деятелями и дипкорпусом, глава римско-католической церкви осудил фундаментализм и призвал иракские власти гарантировать "уважение, защиту и соблюдение прав всех религиозных общин".

Франциск, папа римский: "Да умолкнут звуки оружия, пусть будет так, чтобы оно не распространялось ни здесь, ни где либо еще в мире. Религия по своей сущности должна служить миру и братству. Именем Всевышнего не могут быть оправданы убийства, гонения, репрессии и терроризм".

Сотни христиан выстроились вдоль дороги по которой проезжал кортеж папы римского. Люди держали в руках флаги Ирака и Ватикана. Многие наблюдали за началом визита Франциска по телевидению.

"Сложно выразить свою радость словами, потому что это, безусловно, историческое событие, и оно сохранится в нашей памяти. Счастливы все иракцы, не только христиане. Мы надеемся, что это будет благословенный день для нас и для всего иракского народа", - говорит Рафиф Исса, живущая в Ираке.

В день приезда в Ирак понтифик посетил собор Пресвятой Девы Марии Заступницы архиепархии Багдада Сирийской католической церкви в Ираке. Здесь 31 октября 2010 года в результате захвата заложников джихадистами погибли 53 человека, среди которых были священнослужители.

София Нитти, Euronews: "Папу Франциска, совершающего беспрецедентный визит в Ирак, тепло встретили в Багдаде. Понтифик проведет в Ираке три дня и пересечет территорию государства с юга на север. В субботу глава римско-католической церкви встретится с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани, что станет важным и символическим моментом визита, направленного на углубление межрелигиозного диалога между христианами и мусульманами. Христиане Ирака сталкиваются с насилием и преследованиями. За последние 15 лет численность христианской общины Ирака уменьшилась на 90%."