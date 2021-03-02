Светлана Тихановская: "В России - протест, а у нас - революция"

Светлана Тихановская считает, что Беларусь и без Александра Лукашенко сохранит прекрасные отношения с Россией, только они будут прозрачными и понятными для всех сторон. Об этом экс-кандидат в президенты заявила в ходе своего визита в Финляндию, где она встретилась с президентом Саули Ниинистё. Тихановская также сравнила протестные выступления в России и Беларуси, выразив уверенность, что давление на Лукашенко будет нарастать.

"В России - протесное движение, в России - протест, а у нас - революция. Сейчас люди вынуждены были уйти в подполье немножко, потому что людей просто так хватают на улицах, забирают, люди могут просто прогуливаться - их подъезжают забирают в тюрьму, но люди не сдаются".

Во вторник к шести месяцам тюрьмы была приговорена журналистка портала TUT.BY Катерина Борисевич.

Ранее по два года лишения свободы получили журналистки польского телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. Саму Тихановскую, которую после выборов власти вынудили уехать из страны, затем объявили в розыск, а теперь собираются добиваться ее экстрадиции, обвиняя в организации массовых беспорядков.