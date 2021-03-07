Экспорт из Китая вырос на 60%

Экспорт из Китая за первые два месяца этого года вырос на рекордные 60,6%, и составил 468,8 миллиарда долларов: об этом сообщают немецкие СМИ.

Правда, речь идёт о росте по сравнению с первыми месяцами прошлого года, а именно на февраль 2020-го пришёлся период самых жёстких карантинных мер, которые сказались в том числе на экономике. В начале 2020-го многие страны тогда ещё "открытого" мира отказывались от товаров из "опасного" Китая.

Тем не менее, уже весной Китай заявил, что справился с пандемией — как раз тогда, когда коронавирус заставил вводить карантин в Европе и Америке. По итогам всего прошлого года Китай оказался единственной крупной экономикой мира, показавшей рост ВВП — 2,3% (хотя для самого Китая это самый низкий показатель почти за полвека).

Причина стремительного роста экспорта — тот факт, что Китай производит в больших количествах товары, востребованные в условиях изоляции и пандемии: от масок и медицинского оборудования до домашних компьютеров и электроники.