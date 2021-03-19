Тяжёлые, но честные переговоры: на Аляске проходит встреча делегаций США и Китая. Стороны удовлетворены тем, что получили возможность пересмотреть отношения, сильно "похолодавшие" из-за торговой войны; но и у новой американской администрации есть серьёзные претензии. Обе делегации обвинили друг друга в нарушении дипломатического протокола.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Я чувствую удовлетворение от того, что США вернулись, что мы возобновляем отношения с союзниками и партнёрами. Но также чувствую и озабоченность тем, какие действия предпринимает ваше правительство".

Довольно резкие заявления звучали ещё до начала встречи: Китай не доволен санкциями и "мегафонной дипломатией", США говорят о китайских хакерах и поднимают темы Гонконга и Синцзянь-Уйгурского автономного района.

_Ян Цзечи, член Политбюро ЦК КПК:

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"Позвольте мне заявить от имени китайской стороны, что у США нет ни малейшей компетенции разговаривать с КНР свысока или с позиции силы".

По итогам первых раундов наблюдатели считают, что шансы на "разрядку" невелики, но с другой стороны и Вашингтон, и Пекин явно заинтересованы в продолжении диалога.