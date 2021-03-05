ЕС и США заморозят тарифы, введенные из-за торгового спора

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого договорились заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше 10 млрд долларов, введенные в связи с многолетним торговым спором между авиакомпаниями Airbus и Boeing. Решение об этом принято в рамках мер по перезагрузке американо-европейских отношений, которые осложнились в президентство Дональда Трампа.

США обвиняют ЕС в незаконном государственном субсидировании компании Airbus с 2004 года. ЕС отвечает зеркальными обвинениями в адрес компании Боинг. В 2019 орган разрешения споров ВТО признал факт нарушения норм организации в деле Airbus, что дало США право на введение компенсирующих пошлин. В 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing.

В четверг США и Великобритания приостановили применение торговых пошлин, введенных в связи с делом Airbus и Boeing. При этом британская сторона отказалась в одностороннем порядке от применения пошлин в отношении США еще 1 января - сразу после выхода из единого экономического пространства Европы. Это решение тогда вызвало недовольство Брюсселя.