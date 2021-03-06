COVID в Европе: надежда и призывы о помощи

Бельгия планирует ослабить некоторые ограничения, введенные на фоне коронавируса. Уже в этом месяце собираться на улице можно будет компаниями до десяти человек, в апреле разрешат проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом при участии не более 50 человек. В то же время рестораны останутся закрытыми как минимум до мая, с необязательными трансграничными поездкам тоже придется подождать.

Власти заявляют: число новых случаев заболевания в стране пусть и медленно, но растет.

"Мы прекрасно понимаем, что людям нужна надежда. Пятимесячный период ограничений и усилий не мог не сказаться на их психическом состоянии. Это тяжелое испытание еще не закончилось", - отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Из-за критической ситуации в больницах Чехия обратилась к европейским странам за помощью. В местном Минздраве признают, что многие медучреждения не справляются с наплывом пациентов.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова разместить некоторое количество инфицированных из Чехии в своих больницах: "Я веду переговоры не только с чиновниками из Праги, но и с представителями федеральных земель, где в больницах еще есть свободные места. Мы, конечно, выступаем за то, чтобы найти возможность и помочь Чешской Республике выйти из трудной ситуации - перевести пациентов, которые не могут получить медицинскую помощь в местных больницах, в немецкие центры".

Тем временем, Италия ужесточает ограничения в трех регионах. С понедельника Венето и Фриули — Венеция-Джулия вновь в "оранжевой" зоне, Кампания - в "красной". Общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 3 млн.

Во Франции против ограничений выступили оставшиеся без работы музыканты, циркачи, актеры и работники сферы туризма. Около 50 человек заняли здание знаменитого парижского театра "Одеон" с требованием не приносить в жертву пандемии культуру.