Беспорядки в Сенегале из-за ареста оппозиционного лидера

В Дакаре, его пригородах и других городах Сенегала прошли манифестации, вылившиеся в поджоги, акты вандализма и грабежи частной и муниципальной собственности, а также ожесточенные столкновения с полицией, жандармерией и силами охраны правопорядка. Сообщается о, как минимум, одном погибшем.

Беспорядки в Сенегале вызвал арест 3 марта одного из лидеров оппозиции страны и депутата парламента Усмана Сонко за нарушение общественного порядка. Сонко является лидером созданной в 2014 году партии «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство». Он участвовал в 2019 году в президентских выборах и занял третье место с 16% голосов. Сонко утверждает, что нынешние судебные преследования осуществляются с целью не допустить его до следующих президентских выборов.