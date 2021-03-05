Санкции США: Коломойский вне игры?Комментарии
Администрация США вводит визовые санкции в отношении крупного украинского предпринимателя Игоря Коломойского, его супруги, сына и дочери. Как уточнил в обнародованном в пятницу заявлении госсекретарь Энтони Блинкен, ограничительные меры применяются против "олигарха и бывшего украинского должностного лица Игоря Коломойского" за его причастность к коррупции в крупных размерах.
Занимая должность губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, Коломойский "был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства", использовал свое "политическое влияние и служебные полномочия для получения личной выгоды", считают в Госдепартаменте. На практике принятые Вашингтоном меры означают, что Коломойский и члены его семьи "лишены права на въезд в Соединенные Штаты".
В заявлении Блинкена подчеркивается, что решение ввести санкции в отношении Коломойского и членов его семьи отражает "приверженность Соединенных Штатов поддержке реформ в политике, экономике и правосудии" Украины, поскольку те имеют ключевое значение для движения Киева по "евроатлантическому пути". Госсекретарь также предупредил, что его ведомство продолжит использовать свои полномочия, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров "в данном регионе и во всем мире".
В конце февраля ряд источников сообщили, что в США началась конфискация имущества Коломойского. В частности, он лишился здания 55 Public Square в городе Кливленд, штат Огайо. Как рассказал бывший депутат и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале, минюст США подал иск об изъятии здания как объекта отмывания денег через фирму Optima.
В 2018 году Игорь Коломойский занял 6-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием 1 млрд долларов. В июне 2017 года, через несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он был, Коломойский покинул страну и перебрался сначала в Швейцарию, а затем в Израиль. Тогда его обвинили в выводе активов из банка. В мае 2019 года, после избрания Зеленского президентом, Коломойский вернулся на Украину.
В октябре 2019 года Зеленский заявил, что никто из его новой команды не собирается возвращать «проблемные» банки, в том числе Приватбанк, бывшим собственникам. Верховная рада в мае 2020-го отказалась отменить закон, который регулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволяет возвращать их экс-владельцам, а также обязал банк оплатить промежуточные расходы ответчиков.