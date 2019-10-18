"Украинагейт": новые обвиняемые и "флоридский" связной

На суде по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании Трампа Дэвид Корреа и Андрей Кукушкин не признали свою вину.

Корреа был задержан в аэропорту Нью-Йорка два дня назад, куда он прилетел, чтобы добровольно сдаться властям.

Об аресте Кукушкина стало известно 10 октября.

Это новый эпизод так называемого "Украинагейта", в который вовлечены также Игорь Фруман, родившийся в Республике Беларусь, и украинец по происхождению Лев Парнас. О задержании их обоих пресса сообщила чуть больше недели назад.

Парнаса связывали, как предполагается, деловые отношения с личным адвокатом Трампа, бывшим мэром Нью- Йорка Рудольфом Джулиани.

Правоохранители считают, что Парнас и Фруман перечислили на счета флоридских организаций, поддерживающих Трампа, более $300 тыс.

Их арестовали в аэропорту Нью-Йорка, оба летели в Вену.

В Вене проживает украинский олигарх Дмитрий Фирташ, ему в США грозит 50 лет тюремного заключения по обвинению в подкупе.

Парнас был переводчиком команды юристов, представлявших интересы Фирташа в американскому суде.

"Украинагейт" привел к началу процедуры импичмента, Конгресс США разбирается с обвинениями в адрес Трампа, в превышении полномочий в период предвыборной кампании.