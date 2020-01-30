Пустынная саранча съедает Африку

Восточная Африка и ряд стран Ближнего и Среднего Востока страдают от катастрофического нашествия пустынной саранчи. Особенно остро эта проблема стоит в Эфиопии, Кении и Сомали. В этих государствах, как отмечают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, полчища насекомых уничтожают посевы и пастбища. Непосредственная угроза голода нависла над 19 миллионами человек.

Букар Тиджани, помощник гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН:

"В опасности и другие государства - Южный Судан, Уганда, Эритрея, в которой все еще кишит саранча. Беда пришла в Саудовскую Аравию, Йемен, Индию, Пакистан и Иран".

В Кении такого количества саранчи не видели последние семьдесят лет. Средний рой саранчи, насчитывающий до 150 миллионов насекомых, уничтожает в сутки такое количество продовольственных культур, которого хватает для того, чтобы прокормить 2,5 тысячи человек в течение года. На борьбу с саранчой на африканском континенте ООН выделила 10 миллионов долларов.