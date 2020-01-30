Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Пустынная саранча съедает Африку

Комментарии
 Ирина Александрова
Deserts, Environment and nature
Deserts, Environment and nature   -  
Авторское право
ASSOCIATED PRESS
Размер текста Aa Aa

Восточная Африка и ряд стран Ближнего и Среднего Востока страдают от катастрофического нашествия пустынной саранчи. Особенно остро эта проблема стоит в Эфиопии, Кении и Сомали. В этих государствах, как отмечают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, полчища насекомых уничтожают посевы и пастбища. Непосредственная угроза голода нависла над 19 миллионами человек.

Букар Тиджани, помощник гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН:

"В опасности и другие государства - Южный Судан, Уганда, Эритрея, в которой все еще кишит саранча. Беда пришла в Саудовскую Аравию, Йемен, Индию, Пакистан и Иран".

В Кении такого количества саранчи не видели последние семьдесят лет. Средний рой саранчи, насчитывающий до 150 миллионов насекомых, уничтожает в сутки такое количество продовольственных культур, которого хватает для того, чтобы прокормить 2,5 тысячи человек в течение года. На борьбу с саранчой на африканском континенте ООН выделила 10 миллионов долларов.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.