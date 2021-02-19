Турнир "Большого Шлема" по дзюдо начался в Тель-Авиве

Турнир "Большого Шлема" по дзюдо стартовал в Тель-Авиве. Перед началом соревнований прошла торжественная церемония открытия.

Финал в самом легком весе среди женщин вышел очень зрелищным: на татами вышли Ширин Букли и двукратная чемпионка мира Дарья Белодед. В этом поединке француженке удалось победить с иппоном, а украинке в итоге досталось "серебро".

Награды в этой категории вручил Сильван Адамс, один из организаторов турнира в Тель-Авиве.

В этом матче я руководствовалась ощущениями. Не помню, что я делала и когда. Но ощущения меня не подвели, и я победила с иппоном! Ширин Букли Победительница в категории до 48 кг

Среди мужчин особенно отличился азербайджанец Давуд Маммадсой, выступающий в весе до 60 кг. Победу в финальной схватке против Темура Нозадзе азербайджанцу принёс бросок о-ути-гари.

Бронзовую медаль в этой категории завоевал россиянин Рамазан Абдулаев, который на этом турнире уступил только Маммадсою.

На пути к финалу в весе до 52 кг Челси Джайлс одержала важную победу над олимпийской чемпионкой Майлиндой Кельменди. В решающей схватке британку ждала встреча с Гили Коэн. Джайлс удалось применить приём сан-гаку, а затем выполнить удержание.

Награды вручил министр культуры и спорта Израиля Гили Троппер.

В категории до 66 кг победу праздновал испанец Альберто Гайтеро Мартин. В бою за золотую медаль он одолел белоруса Дмитрия Минькова. После соревнований испанский дзюдоист поделился своими впечатлениями.

Конечно, всем хочется вернуться к нормальной жизни, но пока это, к сожалению, невозможно. В этом смысле турнир в Тель-Авиве прекрасно организован. Всё замечательно устроено, протоколы отличные. Все понятно и логично. Каждый понимает, что можно делать, а что нельзя, я очень доволен организацией. Альберт Гайтеро Мартин Победитель в категории до 66 кг

Тимна Нельсон Леви порадовала хозяев турнира, положив в копилку сборной Израиля первую золотую награду. В финальном матче в категории до 57 кг она одержала верх над француженкой Сарой Леони Сизик. Радости её товарищей по команде не было предела.

Медаль Нельсон Леви получила из рук Алекса Гилади, члена Международного Олимпийского комитета.

Самый зрелищный приём дня применил дзюдоист из Индии Джаслин Сингх Саини. Этот мощный бросок о-гоши принёс ему "чистую победу".