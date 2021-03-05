Массовое тестирование на коронавирус в чешских компаниях

В больницах Чехии находятся почти 8300 пациентов с Covid-19 — это максимум с начала пандемии. В региональных медучреждениях не хватает мест. С понедельника в стране передвижение разрешено только в границах районов проживания. Власти закрыли детские сады, ужесточили действующие меры, а также ввели обязательное тестирование на коронавирус на предприятиях.

"Производство на заводах невозможно перевести на удаленку, — говорит социолог Даниэль Прокоп. — Результаты локдауна зависят от того, помогут ли тестирование и другие распоряжения правительства снизить число случаев коронавируса в компаниях".

Со среды обязательное тестирование раз в неделю должны проводить предприятия, численность персонала на которых превышает 50 человек. В пивоварне Pilsner Urquell по всей стране работают свыше двух тысяч сотрудников, около тысячи из них — на заводе в городе Пльзень.

"На прошлой неделе мы организовали проверки для наших сотрудников на добровольной основе. А массовое тестирование должно закончиться до 12 марта", — говорит представитель компании Рудольф Слехофер.

В общей сложности около 20 миллионов сотрудников 10 тысяч чешских компаний должны сдавать тест на коронавирус.

"В Чехи мы сделали ошибку, выбрав стратегию по сдерживанию пандемии на уровне средних показателей. Но такая стратегия всегда выходит и-под контроля. Ограничения ввели слишком поздно, в недостаточном объеме и ослабили их раньше времени".

В республике в конце декабря началась вакцинация от коронавируса. Чехия также возобновила реализацию проекта создания собственного препарата.

"Вакцинация — одна из немногих мер, которая поможет всему населению справиться с этим кризисом", — уверен пражский врач Марек Стефан.

На данный момент вторую дозу вакцины в Чехии получили 250 тысяч человек, в основном медработники и пожилые люди страше 80 лет. В ближайшее время должны открыться новые центры вакцинации.

"Об эффективности принятых мер можно будет судить через две недели", — передает из Праги корреспондент Euronews Иржи Скацел.